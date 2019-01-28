Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Янв 31 Янв

Дальнее зарубежье 28.01.2019 09:33

Генсек ООН соболезнует семьям погибших в теракте на Филиппинах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил совершенный в воскресенье теракт на Филиппинах и выразил соболезнования семьям погибших.

"Генеральный секретарь ООН осуждает террористическую атаку 27 января на собор Холо в Сулу на Филиппинах. Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря генсека ООН Фархана Хака.

А.Гутерриш также призывал к тому, чтобы преступники были незамедлительно привлечены к ответственности.

Отмечается, что генсек ООН вновь заявил о поддержке правительства и народа Филиппин в их усилиях по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также по продвижению мирного процесса в районе Бангсаморо.

Ранее сообщалось, что на острове Холо филиппинской провинции Сулу внутри и около католической церкви прогремело два взрыва, в результате которых погибло 20 человек и более 80 пострадали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ФИЛИППИНЫ, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Доставка гуманитарной помощи на Филиппины идет недостаточно быстро - ООН ООН просит более $300 млн для оказания помощи Филиппинам Филиппины призывают ООН обеспечить безопасность миротворцев, освободить четырех соотечественников Филиппины призывают немедленно освободить своих граждан, похищенных сирийскими боевиками в районе Голанских высот Филиппины обратились в ООН в связи с претензиями Китая на воды в Южно-Китайском море

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]