Австралия признала самопровозглашенного президента Венесуэлы

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы до проведения в стране президентских выборов.
"Австралия призывает к переходу к демократии в Венесуэле как можно скорее", - говорится в заявлении М.Пэйн.
Она добавила: "Мы настоятельно призываем все стороны конструктивно работать в направлении мирного урегулирования ситуации, включая возвращение к демократии, уважению верховенства права и защите прав человека во благо венесуэльского народа".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»