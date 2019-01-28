Трамп интересовался мнением сенатора Грэма о возможности военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в начале января в разговоре с сенатором Линдси Грэмом размышлял над возможностью применения военной силы в Венесуэле, где США настаивают на смене режима.

"Он (Д.Трамп) сказал: "Что вы думаете об использовании военных сил?" И я ответил: "Вам нужно быть осторожным, это может быть проблематично". И он сказал: "Я удивлен, вы хотите вторгнуться везде", - сказал Л.Грэм изданию Axios.

По словам Л.Грэма, в вопросах, касающихся Венесуэлы, Д.Трамп "действительно ястреб".

Однако, как отмечает СМИ, нет никаких признаков того, что администрация президента планирует вторгнуться в южноамериканскую страну.