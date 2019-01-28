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Дальнее зарубежье 28.01.2019 09:38

Трамп интересовался мнением сенатора Грэма о возможности военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в начале января в разговоре с сенатором Линдси Грэмом размышлял над возможностью применения военной силы в Венесуэле, где США настаивают на смене режима.

"Он (Д.Трамп) сказал: "Что вы думаете об использовании военных сил?" И я ответил: "Вам нужно быть осторожным, это может быть проблематично". И он сказал: "Я удивлен, вы хотите вторгнуться везде", - сказал Л.Грэм изданию Axios.

По словам Л.Грэма, в вопросах, касающихся Венесуэлы, Д.Трамп "действительно ястреб".

Однако, как отмечает СМИ, нет никаких признаков того, что администрация президента планирует вторгнуться в южноамериканскую страну.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ВОЕННЫЕ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]