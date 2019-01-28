Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 января ЦБА установил 1,9411 манат/1EUR (25 января – 1,9245 манат/1 EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 января установил 0,0258 манат/1 RUB (25 января – 0,0259 манат/1 RUB).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»