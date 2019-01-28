Нефть дешевеет утром в понедельник, Brent торгуется у $61,36 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник на фоне роста числа действующих буровых установок в США и ослабления напряженности вокруг Венесуэлы.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 подешевели на $0,28 (0,45%) - до $61,36 за баррель. На торгах в пятницу их цена увеличилась на $0,55 (0,9%) и составляла на закрытие $61,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,33 (0,61%) - до $53,36 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,56 (1,05%), до $53,69 за баррель.

С начала 2019 года нефть прибавила в цене примерно 18%.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в США.

Тем временем власти Венесуэлы отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США, что несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле оказал умеренное повышательное давление на цены на нефть из-за опасений сокращения поставок топлива из страны на мировой рынок.

"В ближайшие недели число нефтедобывающих установок в США может продолжить расти на фоне повышения цен на нефть, - полагает аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Сатору Ёсида. - Рынок в целом переварил недавние новости из Венесуэлы, но цены могут вырасти, если напряженность усилится".

Инвесторы демонстрируют все больший оптимизм в отношении дальнейшей траектории цен на нефть. Как показали данные биржи ICE Futures Europe, объем "длинных" позиций на нефть марки Brent за неделю, завершившуюся 22 января, повысился на 17%, что стало рекордным подъемом с августа. Число "коротких" позиций тем временем с начала месяца упало на 36%.