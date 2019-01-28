Подозреваемого в краже картины Куинджи проверят на вменяемость - источник

Задержанному по подозрению в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Подозреваемого проверят на вменяемость и употребление наркотиков", - сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что "сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи.
По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".
"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»