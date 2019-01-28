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Дальнее зарубежье 28.01.2019 10:24

КНДР призывает не вмешиваться в продвижение межкорейских проектов

Пхеньян призывает не вмешиваться в совместные межкорейские проекты третьи страны, следует из сообщения, опубликованного на сайте базирующегося в Китае северокорейского новостного портала DPRK Today.

"Это внутреннее дело нашего народа - полностью расширять и продвигать сотрудничество и обмены между Севером и Югом, чтобы укрепить примирение и единство, и открыть путь к процветанию, крепко держась за руки", - говорится в сообщении.

Северокорейское издание отмечает, что "бессмысленно" позволять, чтобы межкорейские вопросы диктовались какой-либо иностранной державой, и что это равносильно "самоуничтожению", которое блокирует развитие двух Корей и приносит пользу только внешним силам.

"До тех пор, пока мы позволяем посторонним вторгаться и вмешиваться, мы не сможем решать вопросы, связанные с отношениями между Севером и Югом, отражая наши собственные взгляды и требования", - говорится в сообщении.

Публикация в DPRK Today является последней в серии призывов Северной Кореи к полномасштабным трансграничным обменам после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность вновь открыть для работы совместный индустриальный комплекс Кэсон и возобновить туры на гору Кумган.

Южная Корея, в свою очередь, заявила, что для возобновления проектов необходимы консультации с США.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ПРОЕКТЫ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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