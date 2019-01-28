Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизах агентств.
S&P ожидает умеренного экономического роста Азербайджана в 2019-2022 годах и небольшого профицита внешнего баланса. Бюджетное сальдо, по оценкам агентства, будет существенно слабее, чем в 2018 году, но останется под контролем.
"Рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, обусловленный накоплением излишков в периоды высоких нефтяных доходов, в сочетании с сильной зависимости экономики от углеводородов, недостаточной развитостью и непрозрачностью институтов, слабостью банковского сектора и низкими показателями управления", - говорится в сообщении Fitch.
По оценкам Fitch, ВВП Азербайджана вырастет на 3,5% в 2019 году после повышения на 1,3% в 2018 году.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»