Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизах агентств.

S&P ожидает умеренного экономического роста Азербайджана в 2019-2022 годах и небольшого профицита внешнего баланса. Бюджетное сальдо, по оценкам агентства, будет существенно слабее, чем в 2018 году, но останется под контролем.

"Рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, обусловленный накоплением излишков в периоды высоких нефтяных доходов, в сочетании с сильной зависимости экономики от углеводородов, недостаточной развитостью и непрозрачностью институтов, слабостью банковского сектора и низкими показателями управления", - говорится в сообщении Fitch.

По оценкам Fitch, ВВП Азербайджана вырастет на 3,5% в 2019 году после повышения на 1,3% в 2018 году.