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Макроэкономика 28.01.2019 09:41

Fitch и S&P подтвердили суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизах агентств.

S&P ожидает умеренного экономического роста Азербайджана в 2019-2022 годах и небольшого профицита внешнего баланса. Бюджетное сальдо, по оценкам агентства, будет существенно слабее, чем в 2018 году, но останется под контролем.

"Рейтинги BB+ отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг Азербайджана, обусловленный накоплением излишков в периоды высоких нефтяных доходов, в сочетании с сильной зависимости экономики от углеводородов, недостаточной развитостью и непрозрачностью институтов, слабостью банковского сектора и низкими показателями управления", - говорится в сообщении Fitch.

По оценкам Fitch, ВВП Азербайджана вырастет на 3,5% в 2019 году после повышения на 1,3% в 2018 году.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЙТИНГИ, FITCH/S&P


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]