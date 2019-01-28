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СНГ 28.01.2019 11:45

Спецназ Узбекистана впервые участвует в учениях на территории США - Минобороны

Военнослужащие сил специальных операций Минобороны Узбекистана с 11 января впервые принимают участие в учениях, которые проводятся на территории Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба узбекского военного ведомства.

По данным ведомства, узбекский спецназ задействован в учениях "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби в штате Миссисипи.

"Подразделение специального назначения Узбекистана с начала пребывания в США уже провело два учения. За ходом третьей - активной фазы учений будет наблюдать министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов, который накануне прибыл в США", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Южный удар" - военные учения, которые проводятся Национальной гвардией штата Миссисипи в центре боевой подготовки в городе Галфпорт и в учебном центре объединенных сил в Кэмп Шелби. Учения дают возможность для всех родов войск вооруженных сил, включая подразделения охраны, резервных сил, а также регулярных войск на практике поддерживать боевую готовность и взаимодействие между силами США и ключевыми союзниками, отмечается в сообщении Минобороны Узбекистана.

Сценарии учений разработаны с учетом текущих глобальных кризисов и отвечают индивидуальным потребностям подготовки задействованных подразделений. В учениях также принимают участие военнослужащие спецподразделений Канады, Чили и Нидерландов.

По данным пресс-службы Минобороны, военная делегация Узбекистана в рамках официального визита в США посетит штаб-квартиру Центрального командования ВС США в Тампе (штат Флорида).

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СПЕЦНАЗ, США, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]