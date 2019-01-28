Рост ВВП Азербайджана к 2022г ускорится до 3,1% - S&P

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составит 2,3%, в 2021г ускорится до 3,1%, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

S&P подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.

Согласно опубликованный на сайте агентства прогнозам, в 2020 году рост ВВП Азербайджана составит 3%.

При этом в 2019-2021гг номинальный объем ВВП Азербайджана составит $46 млрд в год.

«Мы ожидаем, что власти будут продолжать макроэкономическая стабильность. Мы ожидаем, что экономические показатели Азербайджана будут постепенно улучшаться в течение ближайших несколько лет, и мы прогнозируем средний рост чуть менее 3% на период до 2022 года. Рост должен поддерживаться устойчивым восстановлением потребления и повышением делового доверия, увеличением поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2. Мы ожидаем, что через четыре года экспорт газа будет постепенно расти по мере реализации проекта, выхода его на полную мощность, что должно усилить более широкую экономическую динамику», - подчеркивается в сообщении агентства.

S&P среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2019 году прогнозирует на уровне 3,5%, в 2020г – 4%, в 2021г – 4,2%.

По оценкам S&P профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019 году составит 2,8% ВВП, в 2020г – 2,1% ВВП, в 2021г – 1,9% ВВП.

Профицит внешней торговли Азербайджана в 2019-2021гг агентство прогнозирует на уровне 14,7% ВВП, 13,9% ВВП, 13,3% ВВП соответственно.

При этом S&P отмечает определенные геополитические риски, связанные с конфликтом с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. В тоже время агентство считает маловероятным обострение конфликта в среднесрочной перспективе.

По оценкам агентства, добыча нефти в Азербайджане будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе. При этом агентство считает, что на блоке Азери-Чираг-Гюнешли добыча несколько сократится, но увеличение добычи конденсата на месторождении Шах-Дениз в рамках Стадии-2, а также разработка мелководья Абшеронского архипелага позволят компенсировать сокращение добычи на АЧГ.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, на 2020г – 3,8%, на 2021г – 3,6%.

Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%, среднегодовая инфляция – 2,3%.

А.Азизов