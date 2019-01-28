S&P подтвердил прогноз удешевления к 2022г маната к доллару до 2AZN/$1

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило прогноз удешевление маната по отношению к доллару в 2019-2021гг.
По оценкам аналитиков агентства, с 2019 года будет наблюдаться укрепление курса доллара по отношению к манату.
В частности, на 2019 году средний курс прогнозируется на уровне 1,79 манат/$1, на 2020 год - 1,87 манат/$1, на 2021г - $1,97 манат/$1.
«С апреля 2017 года обменный курс стабилизировался на уровне 1,7 манат за доллар США. На наш взгляд, если цены на нефть будут менее благоприятными, власти Азербайджана пойдут на корректировку обменного курса, чтобы избежать существенных потерь валютных резервов, как это произошло в 2015 году», - отмечает агентство.
По итогам 2018 года курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»