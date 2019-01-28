Fitch: Чистые зарубежные активы Азербайджана к 2021г увеличатся до 85% ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitchпрогнозирует рост чистых зарубежных активов Азербайджана в 2019 году до 83,1% ВВП, говорится в сообщении агентства.
По мнению аналитиков агентства, объем чистых зарубежных активов в 2020 году достигнет 84,7% ВВП.
«Согласно нашим оценкам, по итогам 2018 года чистые зарубежные активы Азербайджана составят 75,4% ВВП. При этом устойчивые внешние сбережения будут и дальше поддерживать наращивание объемов чистых зарубежных активов. Согласно нашим прогнозам в 2019 году их объем достигнет 83,1% ВВП, в 2020 году – 84,7% ВВП», - говорится в сообщении.
Агентство также прогнозирует рост профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019 году до 8,4% ВВП. «Увеличение добычи на Шах-Дениз-2 приведет к росту экспорта углеводородов, что компенсирует наращивание импорта. Высокий спрос со стороны России на экспорт сельскохозяйственной продукции, устойчивый сектор туризма и ввод в строй карбамидного завода будут стимулировать экспорт ненефтяных товаров и услуг», - отмечается в сообщении Fitch.
Fitch также ожидает профицита сводного бюджета Азербайджана в 2019 году на уровне 3,4% от ВВП. «В 2018 году правительство зафиксировало профицит сводного бюджета в размере 3,9% ВВП, что было обусловлено более высокими доходами Госнефтефонда Азербайджана. Fitch прогнозирует, что сальдо сводного бюджета останется профицитным в 2019 году на уровне 3,4% ВВП, что будет поддержано поступлениями от экспорта углеводородов и умеренным ростом расходов. Валовой общий государственный долг Азербайджана прогнозируется на уровне 18,4% ВВП в 2019 году по сравнению с текущим средним значением для рейтинга «BB» в 48,1%», - говорится в сообщении агентства.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз .
По оценкам Fitch, ВВП Азербайджана вырастет на 3,5% в 2019 году после роста на 1,4% в 2018 году.
А.Мамедов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
Меры безопасности после похищения картины Куинджи усилены на всех площадках Третьяковки
Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном
Новак Джокович стал самым титулованным участником Australian Open, в его активе семь побед в турнире
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Австралия признала самопровозглашенного президента Венесуэлы
58 человек погибли при обрушении дамбы в Бразилии
Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»