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Макроэкономика 28.01.2019 10:31

Fitch: Чистые зарубежные активы Азербайджана к 2021г увеличатся до 85% ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitchпрогнозирует рост чистых зарубежных активов Азербайджана в 2019 году до 83,1% ВВП, говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков агентства, объем чистых зарубежных активов в 2020 году достигнет 84,7% ВВП.

«Согласно нашим оценкам, по итогам 2018 года чистые зарубежные активы Азербайджана составят 75,4% ВВП. При этом устойчивые внешние сбережения будут и дальше поддерживать наращивание объемов чистых зарубежных активов. Согласно нашим прогнозам в 2019 году их объем достигнет 83,1% ВВП, в 2020 году – 84,7% ВВП», - говорится в сообщении.

Агентство также прогнозирует рост профицита счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2019 году до 8,4% ВВП. «Увеличение добычи на Шах-Дениз-2 приведет к росту экспорта углеводородов, что компенсирует наращивание импорта. Высокий спрос со стороны России на экспорт сельскохозяйственной продукции, устойчивый сектор туризма и ввод в строй карбамидного завода будут стимулировать экспорт ненефтяных товаров и услуг», - отмечается в сообщении Fitch.

Fitch также ожидает профицита сводного бюджета Азербайджана в 2019 году на уровне 3,4% от ВВП. «В 2018 году правительство зафиксировало профицит сводного бюджета в размере 3,9% ВВП, что было обусловлено более высокими доходами Госнефтефонда Азербайджана. Fitch прогнозирует, что сальдо сводного бюджета останется профицитным в 2019 году на уровне 3,4% ВВП, что будет поддержано поступлениями от экспорта углеводородов и умеренным ростом расходов. Валовой общий государственный долг Азербайджана прогнозируется на уровне 18,4% ВВП в 2019 году по сравнению с текущим средним значением для рейтинга «BB» в 48,1%», - говорится в сообщении агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз .

По оценкам Fitch, ВВП Азербайджана вырастет на 3,5% в 2019 году после роста на 1,4% в 2018 году.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, АКТИВЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]