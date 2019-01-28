Абэ готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном для нормализации двусторонних отношений.
"Нам следует разбить скорлупу взаимного недоверия, чтобы решить ядерную и ракетную проблему Северной Кореи", - приводят западные СМИ слова С.Абэ.
По его словам, он будет "действовать решительно, не упуская ни одной возможности", чтобы решить проблему "похищенных Северной Кореей японских подданных" несколько десятилетий назад.
"Цель состоит в том, чтобы урегулировать сложные отношения с Северной Кореей и выстроить нормальные дипломатические отношения", - отметил японский премьер-министр.
С.Абэ добавил, что Токио намерен работать по этой проблеме с международным сообществом, включая США и Южную Корею.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»