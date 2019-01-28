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Дальнее зарубежье 28.01.2019 12:15

Абэ готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте о готовности к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном для нормализации двусторонних отношений.

"Нам следует разбить скорлупу взаимного недоверия, чтобы решить ядерную и ракетную проблему Северной Кореи", - приводят западные СМИ слова С.Абэ.

По его словам, он будет "действовать решительно, не упуская ни одной возможности", чтобы решить проблему "похищенных Северной Кореей японских подданных" несколько десятилетий назад.

"Цель состоит в том, чтобы урегулировать сложные отношения с Северной Кореей и выстроить нормальные дипломатические отношения", - отметил японский премьер-министр.

С.Абэ добавил, что Токио намерен работать по этой проблеме с международным сообществом, включая США и Южную Корею.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, КНДР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]