Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2022г увеличатся до $7,7 млрд - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2022 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $7 млрд 671 млн.
По итогам 2018 года валютные резервы ЦБА составили $5 млрд 622,5. Таким образом, в 2019-2021гг рост резервов банка по прогнозам S&P составит 36,5%.
Согласно прогнозам агентства, в 2019 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $6 млрд 754 млн, в 2020г - до $7 млрд 211 млн, в 2021г - до $7 млрд 671 млн.
Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА имел место на 30 июня 2014 года и составлял $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года начался спад валютных резервов ЦБА из-за их использования для поддержания курса национальной валюты. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года - до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года - до $3 млрд 974,4 млн.
В 2017-2018гг имел место рост резервов ЦБА. В частности, в 2017г валютные резервы банка увеличились на 34,2%, в 2018г – на 5,4%.
А.Азизов
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