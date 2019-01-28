Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0259 GBR   2.2297 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Янв 31 Янв

Макроэкономика 28.01.2019 10:41

Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2022г увеличатся до $7,7 млрд - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2022 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $7 млрд 671 млн.

По итогам 2018 года валютные резервы ЦБА составили $5 млрд 622,5. Таким образом, в 2019-2021гг рост резервов банка по прогнозам S&P составит 36,5%.

Согласно прогнозам агентства, в 2019 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $6 млрд 754 млн, в 2020г - до $7 млрд 211 млн, в 2021г - до $7 млрд 671 млн.

Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА имел место на 30 июня 2014 года и составлял $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года начался спад валютных резервов ЦБА из-за их использования для поддержания курса национальной валюты. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года - до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года - до $3 млрд 974,4 млн.

В 2017-2018гг имел место рост резервов ЦБА. В частности, в 2017г валютные резервы банка увеличились на 34,2%, в 2018г – на 5,4%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


90% резервов ЦБ Азербайджана размещено в долларах США МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2020г достигнут $6,7 млрд Доходы Центробанка Азербайджана от управления валютными резервами с начала 2018г составили $75 млн Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле увеличились на 4%, в июле – на 0,6% Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-июле 2018г увеличились на 3,9% Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2022г увеличатся до $9,4 млрд - S&P

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]