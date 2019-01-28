Структурные реформы в Азербайджане: создать эффективный госаппарат, обслуживающий, в том числе, и бизнес

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 января на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2018 года и планам на 2019 год, выразил удовлетворение эффектом, полученным от проведенных реформ в экономике. Вместе с тем он анонсировал, что эти реформы будут продолжены.

После этого, глава государства подписал серию указов, направленных на совершенствование структуры госуправления.

В результате этих указов было ликвидировано министерство оборонной промышленности, ряд государственных агентств, а также различных управлений при министерствах труда и социальной защиты, финансов, молодежи и спорта, образования, экологии и т.д. Кроме этого, были даны поручения по подготовке предложений для оптимизации управления и структуры в системе Академии Наук Азербайджана, улучшению управления правоохранительными органами и структурами в сфере обороны.

В рамках подписанных указов, полномочия ряда ликвидируемых структур были переданы Службе ASAN, а на базе некоторых – были созданы новые с объединением полномочий.

Данный шаг главы государства был ожидаемым и является вполне оправданным, так как перед правительством поставлена задача совершенствования государственного управления и повышения его эффективности.

Подобные структурные реформы, в первую очередь, необходимы для обеспечения динамичного и устойчивого развития страны, адаптации аппарата управления современным требованиям. Кстати, пользу подобных реформ и их необходимость подчеркивают и международные финансовые организации, по мнению которых продолжение реформ в сфере государственного управления, в конечном счете, приведет к более высоким темпам экономического роста. А это именно та задача, к выполнению которой должно стремиться правительство.

Стоит отметить, что подобные реформы продолжаются в Азербайджане не первый год, и уже имеется определенный эффект. После резкого падения цен на нефть в 2015 году, двух девальваций национальной валюты, рецессии в 2016 году, экономика Азербайджана постепенно приходит в себя и возвращается на рельсы экономического роста. ВВП страны в 2018 году вырос на 1,4% после рост на 0,1% в 2017 году.

Но в то же время показатель роста ВВП в 2018 году оказался ниже прогноза правительства. Согласно осенним оценкам правительства, по итогам 2018 года экономический рост должен был быть на уровне 2%. Таким образом, в 2018 году реальный рост ВВП не дотянул 0,6 процентных пункта до прогноза. Кроме этого, есть необходимость в стимулировании ненефтяного сектора для ускорения темпов его роста, которые в 2018 году составили 1,8%. Именно поэтому глава государства акцентировал необходимость продолжения структурных реформ, повышения эффективности и мобильности аппарата государственного управления.

Другим результатом, на который рассчитаны эти реформы, является снижение расходов государственного бюджета. Ликвидация, изменение правового статуса и создание новых структур направлено на повышение эффективности управления и достижение больших результатов, и одновременно снижением расходов на содержание госаппарата. Если сказать точнее, оптимизировать управленческую систему. Государство не хочет обременять себя лишними расходами, поэтому ряд структур переведены на деятельность на общественных принципах.

Если посмотреть на список упраздненных структур при министерствах, то даже журналисты, работающие с данными министерствами, не знали о существовании некоторые из них. Что уж говорить про обычных граждан. А ведь каждая из данных структур получает средства из государственного бюджета, большая часть которых аккумулируется за счет налогоплательщиков.

В связи с этим, можно резюмировать, что объединение структурных единиц с низким уровнем эффективности или замена их более мобильными механизмами является актуальным на сегодняшний день требованием. Кроме этого, сегодня от госаппарата требуется улучшение взаимодействие с бизнесом. Успешный опыт функционирования службы ASAN, который позволил устранить бюрократию и коррупцию на уровне социальных услуг населению, инициирует расширение ее и на сферу бизнеса. Перед госструктурами сегодня стоит задача быть партнером бизнеса, помогать ему устранять барьеры и преграды, а не просто сидеть в кабинете и заставлять бизнесменов бегать и собирать большое число ненужных бумажек. При этом эти услуги бизнесу должны оказываться «единым окном». Для этого, например, принято решение о создании Агентства аграрных услуг, которое будет заниматься организацией и управлением ветеринарных и фитосанитарных служб, контролем над их качеством, а также координацией деятельности государственных центров аграрного развития. Агентство будет создано на базе действующих при Минсельхозе Государственной фитосанитарной службы, Госслужбы ветеринарии, Госслужбы по регистрации сортов растений и надзору над семенами и Главной государственной службы технического надзора. Цель таких реорганизаций – создать систему, когда госструктуры будут зарабатывать деньги за счет оказания услуг бизнесу, а не просто ничего не делать и получать деньги из госбюджета.

В целом, проводимые структурные реформы должны внести значительный вклад в уменьшение нагрузки на государство и повышение эффективности институтов исполнительной власти. Кроме того, компактный государственный аппарат позволит свести к минимуму вмешательство в работу частного сектора.

А.Мамедов