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Дальнее зарубежье 28.01.2019 10:44

58 человек погибли при обрушении дамбы в Бразилии

Управление гражданской обороны в Бразилии объявило об увеличении числа жертв обрушения дамбы в районе муниципалитета Брумадинью на юго-востоке страны до 58 человек, сообщает агентство Associated Press.

По данным на понедельник, более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее официально было известно о девятерых погибших.

При этом местные власти и Фабиу Шварцман - генеральный директор компании Vale, которой принадлежит плотина, - накануне сообщали, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

В воскресенье в районе крушения возобновилась спасательная операция, прерывавшаяся ввиду рисков аварии на второй дамбе.

В результате катастрофы более 24 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ДАМБА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]