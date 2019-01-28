Саакашвили призывает грузинских эмигрантов на конгресс в Льеже, чтобы вернуться и сменить власть в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили созывает всех соотечественников находящихся в эмиграции в разных странах на Всемирный конгресс грузин 10 февраля в городе Льеже, заявляет о намерении сменить власть в Грузии, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

"Мы начинаем движение грузинской эмиграции - "Вместе - домой", и согласуем конкретную дату, когда это произойдет. Естественно, что я приеду вместе с эмигрантами в Грузию и мне понадобиться всего 72 часа, чтобы сменить сегодняшнюю феодальную власть", - заявил М.Саакашвили из США в эфире грузинского телеканала.

Он отметил, что события в Венесуэле свидетельствуют о главенствующей роли эмигрантов в политических процессах.

"Я знаком со многими лидерами венесуэльской оппозиции, которые годами неустанно работали во многих странах, чтобы сменить режим в Венесуэле. Этот опыт надо использовать. Мы с эмигрантами прибудем мирно в Грузию и широким фронтом опять-таки мирно, как это произошло в Армении, выступим против сегодняшних властей во главе с российским олигархом Бидзиной Иванишвили", - сказал М.Саакашвили.

Экс-президент заявил, что "настало время действий", так как "Грузия потеряла в развитии несколько лет".

"Уверен, что массовые выступления против Иванишвили приведут к досрочным парламентским выборам, которые мы обязательно выиграем", - добавил М.Саакашвили.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что в случае возвращения в Грузию, он будет арестован в аэропорту, М.Саакашвили заявил, что готов к жертве.

"Я готов разделить судьбу первого президента Звиада Гамсахурдия", - заявил М.Саакашвили.