"Ай-Петри" Куинджи не повреждена и находится в полиции - ТВ

Похищенная накануне из Третьяковской галереи и найденная утром в понедельник картина Архипа Куинджи не повреждена, сообщается в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)
"Источники сообщают, что картина не повреждена", - говорилось в сюжете.
По данным телеканала, полотно "Ай-Петри. Крым" в настоящий момент все ещё находится в полиции.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что "сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи.
По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".
В воскресенье в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.
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