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СНГ 28.01.2019 11:15

"Ай-Петри" Куинджи не повреждена и находится в полиции - ТВ

Похищенная накануне из Третьяковской галереи и найденная утром в понедельник картина Архипа Куинджи не повреждена, сообщается в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК)

"Источники сообщают, что картина не повреждена", - говорилось в сюжете.

По данным телеканала, полотно "Ай-Петри. Крым" в настоящий момент все ещё находится в полиции.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что "сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

В воскресенье в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: МОСКВА, КАРТИНА, СОСТОЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]