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Дальнее зарубежье 28.01.2019 11:20

ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Террористическая группировка ИГ объявила, что берет на себя ответственность за теракт в католическом соборе филиппинского города Холо, сообщает в понедельник портал SITE Intelligence group.

Накануне два террориста смертника привели в действие взрывные устройства в католическом храме города Холо и на его парковке.

В результате теракта погибли 20 человек, 111 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]