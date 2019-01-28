ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Террористическая группировка ИГ объявила, что берет на себя ответственность за теракт в католическом соборе филиппинского города Холо, сообщает в понедельник портал SITE Intelligence group.

Накануне два террориста смертника привели в действие взрывные устройства в католическом храме города Холо и на его парковке.

В результате теракта погибли 20 человек, 111 человек получили ранения.