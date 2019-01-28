Азербайджанская полиция задержала подозреваемого в краже 5 лет назад сейфа со $170 тыс.

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли совершенное в 2014 году преступление, связанное с кражей сейфа с крупной суммой денег, сообщается в понедельник в хронике происшествий Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Бинагадинского РУП столицы задержали жителя Баку Ч.Имамалиева по подозрению в совершении в 2014 году кражи из офиса одной из компаний сейфа с $2,27 тыс. и 130,692 тыс. манатами ($167,55 тыс. по курсу на момент совершения преступления - ИФ)», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев