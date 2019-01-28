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Происшествия 28.01.2019 11:58

Азербайджанская полиция задержала подозреваемого в краже 5 лет назад сейфа со $170 тыс.

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли совершенное в 2014 году преступление, связанное с кражей сейфа с крупной суммой денег, сообщается в понедельник в хронике происшествий Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Бинагадинского РУП столицы задержали жителя Баку Ч.Имамалиева по подозрению в совершении в 2014 году кражи из офиса одной из компаний сейфа с $2,27 тыс. и 130,692 тыс. манатами ($167,55 тыс. по курсу на момент совершения преступления - ИФ)», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, СЕЙФ, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]