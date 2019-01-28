Большинство граждан Грузии поддерживают вступление страны в ЕС и в НАТО - опрос

Более 80% опрошенных граждан Грузии поддерживают заявленную правительством цель вступления страны в Евросоюз, заявила в понедельник журналистам глава представительства Национального демократического института (NDI) США в Грузии Лора Торнтон.
Она представила данные проведенного в Грузии 6-20 декабря опроса, согласно которым приемлемой цель вступления Грузии в ЕС считают 83% респондентов.
Не поддерживают вступление Грузии в ЕС 9% опрошенных.
Вместе с тем, вступление Грузии в НАТО поддерживают 78% респондентов, не поддерживают - 13% опрошенных, сообщила Л.Тронтон.
В NDI заявляют, что это самый высокий показатель поддержки вступления в ЕС и НАТО за последние пять лет.
В том, что касается развития судебной системы, борьбы с коррупцией и криминалом, безработицей и бедностью, а также вопроса территориальной целостности страны и роста цен, только 29% опрошенных считают, что правительство действует в правильном направлении.
Еще 30% респондентов считают, что Грузия совсем не развивается, а 38% участников социологического исследования полагают, что Грузия развивается в неправильном направлении.
В опросе NDI в Грузии приняли 2 тыс. 205 человек во всех регионах страны, погрешность опроса может составлять в среднем 2,1%, сообщили представители института.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»