Большинство граждан Грузии поддерживают вступление страны в ЕС и в НАТО - опрос

Более 80% опрошенных граждан Грузии поддерживают заявленную правительством цель вступления страны в Евросоюз, заявила в понедельник журналистам глава представительства Национального демократического института (NDI) США в Грузии Лора Торнтон.

Она представила данные проведенного в Грузии 6-20 декабря опроса, согласно которым приемлемой цель вступления Грузии в ЕС считают 83% респондентов.

Не поддерживают вступление Грузии в ЕС 9% опрошенных.

Вместе с тем, вступление Грузии в НАТО поддерживают 78% респондентов, не поддерживают - 13% опрошенных, сообщила Л.Тронтон.

В NDI заявляют, что это самый высокий показатель поддержки вступления в ЕС и НАТО за последние пять лет.

В том, что касается развития судебной системы, борьбы с коррупцией и криминалом, безработицей и бедностью, а также вопроса территориальной целостности страны и роста цен, только 29% опрошенных считают, что правительство действует в правильном направлении.

Еще 30% респондентов считают, что Грузия совсем не развивается, а 38% участников социологического исследования полагают, что Грузия развивается в неправильном направлении.

В опросе NDI в Грузии приняли 2 тыс. 205 человек во всех регионах страны, погрешность опроса может составлять в среднем 2,1%, сообщили представители института.