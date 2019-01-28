Глава УМК примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию интронизации Патриарха Кирилла

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Москву, сообщает пресс-служба УМК.

«Целью визита А.Пашазаде в Москву является участие в двухдневных торжественных мероприятиях, приуроченных к 10-й годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - говорится в сообщении.

В рамках торжественных мероприятий глава УМК встретится 30-31 января с Патриархом Кириллом.

Р.Бабаев