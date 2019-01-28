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Религия 28.01.2019 12:42

Глава УМК примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию интронизации Патриарха Кирилла

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Москву, сообщает пресс-служба УМК.

«Целью визита А.Пашазаде в Москву является участие в двухдневных торжественных мероприятиях, приуроченных к 10-й годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - говорится в сообщении.

В рамках торжественных мероприятий глава УМК встретится 30-31 января с Патриархом Кириллом.

Р.Бабаев

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Тэги: УМК, ГЛАВА, МОСКВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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