SEC начала проверку в отношении Nissan в связи с зарплатой Гона

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в отношении того, как японский автоконцерн Nissan Motor Co. раскрывал размер вознаграждения своего бывшего главы Карлоса Гона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, SEC проверяет, насколько достоверными были сведения, предоставляемые компанией, и как тщательно руководство следило за точностью таких сведений. Кроме того, комиссия оценивает, имело ли место нарушение американского законодательства на рынке ценных бумаг, поскольку депозитарные расписки Nissan торгуются в США.
Представители Nissan подтвердили получение запроса на информацию от SEC, однако не стали вдаваться в детали. Представитель SEC Джон Нестер отказался от комментариев.
К.Гону, находящемуся под стражей с 19 ноября прошлого года, в Японии были предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам К.Гон отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде.
Акции Nissan дешевеют в понедельник на 0,8%. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 23%, до 3,92 трлн иен ($35,8 млрд).
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