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Дальнее зарубежье 28.01.2019 13:16

Суд над обвиняемыми в убийстве сводного брата Ким Чен Ына перенесен на март

Судебный процесс над двумя женщинами, обвиняемыми в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - перенесен на март этого года, сообщают в понедельник западные СМИ.

Следствие над гражданкой Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданкой Индонезии Сити Айсиях, подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама, началось 2 октября 2017 года в малазийском городе Шах-Алам.

СМИ отмечают, что судебные слушания перенесены из-за апелляции адвокатов, в которой они призывают прокуроров к тому, чтобы показания свидетелей должны быть публичными. В то же время сторона обвинения выступает за дачу показаний в закрытом режиме.

Поскольку суд принял апелляцию к рассмотрению, то серию судебных слушаний, назначенных на эту неделю, отменили, и процесс возобновится 11 марта.

Верховный суд Шах-Алама сообщил, что окончательный вердикт, по всей вероятности, будет оглашен после 31 июля 2019 года.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Судебный процесс продвигается медленно из-за большого числа свидетелей и постоянных апелляций со стороны защиты.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, СУД, КИМ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]