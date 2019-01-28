Суд над обвиняемыми в убийстве сводного брата Ким Чен Ына перенесен на март

Судебный процесс над двумя женщинами, обвиняемыми в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - перенесен на март этого года, сообщают в понедельник западные СМИ.
Следствие над гражданкой Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданкой Индонезии Сити Айсиях, подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама, началось 2 октября 2017 года в малазийском городе Шах-Алам.
СМИ отмечают, что судебные слушания перенесены из-за апелляции адвокатов, в которой они призывают прокуроров к тому, чтобы показания свидетелей должны быть публичными. В то же время сторона обвинения выступает за дачу показаний в закрытом режиме.
Поскольку суд принял апелляцию к рассмотрению, то серию судебных слушаний, назначенных на эту неделю, отменили, и процесс возобновится 11 марта.
Верховный суд Шах-Алама сообщил, что окончательный вердикт, по всей вероятности, будет оглашен после 31 июля 2019 года.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.
Судебный процесс продвигается медленно из-за большого числа свидетелей и постоянных апелляций со стороны защиты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»