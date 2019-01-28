Инвестиции в предприятия, приватизированные в 2018г через инвестконкурсы, составили около 70 млн манатов

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) в 2018 году перечислил в госбюджет Азербайджана более 101 млн манатов в рамках доходов от приватизации госпредприятий.

«ГКИВ в 2018 году за счет приватизации государственных предприятий перечислил в госбюджет 101,2 млн манатов», - отмечается в сообщении Госкомитета.

В прошлом году состоялись 4 инвестиционных конкурса по продаже акций предприятий. «Инвестиции в эти предприятия оцениваются в 68 млн манатов и позволят открыть 450 новых рабочих мест», - отметили в ГКИВ.

В Госкомитете также сообщили, что с начала проведения электронных аукционов (17 декабря 2017 года - ИФ) их число достигло 30 и принято 900 электронных обращений.

«Всего же в 2018 году было проведено 209 аукционов, посредством которых приватизировано 1200 объектов государственного имущества, в том числе земельных участков и транспортных средств», - отметили в ГКИВ.

Б.Рустамбеков