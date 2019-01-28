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СНГ 28.01.2019 13:35

Саммит ЕврАзЭС соберется в столице Казахстана в конце мая

Очередной саммит ЕврАзЭС состоится 29 мая в Астане, заявил в понедельник глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов.

"29 мая в Астане планируется проведение высшего Евразийского совета на уровне глав государств", - сказал Б.Атамкулов на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕВРАЗЭС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]