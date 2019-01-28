Саммит ЕврАзЭС соберется в столице Казахстана в конце мая

Очередной саммит ЕврАзЭС состоится 29 мая в Астане, заявил в понедельник глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов.

"29 мая в Астане планируется проведение высшего Евразийского совета на уровне глав государств", - сказал Б.Атамкулов на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.