Лидер киргизской оппозиционной парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев призвал пересмотреть дела нескольких осужденных киргизских политиков, в том числе отбывающего наказание за коррупцию лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Омурбека Текебаева.

"Несколько политиков подверглись политическим гонениям и были осуждены, генпрокуратура и другие правоохранительные органы должны пересмотреть эти дела по вновь открывшимся обстоятельствам и направить их в суд", - заявил Б. Торобаев в прямом эфире партии в одной из соцсетей.

По его словам, в числе этих политиков осужденный за коррупцию лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" О.Текебаев, экс-депутат парламента Садыр Жапаров, а также несколько политиков, осужденных за попытку захвата власти.

Б.Торобаев отметил, что основанием для пересмотра дела может быть вступление в силу с начала года ряда новых законов.

Ранее о необходимости пересмотра дела О.Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам потребовала оппозиционная парламентская фракция "Ата-Мекен".

Со своей стороны экс-президент Киргизии Роза Отунбаева обратилась к нынешнему главе государства Сооронбаю Жээнбекову с просьбой о помиловании оппозиционного политика, но ее обращение было перенаправлено в Госслужбу исполнения наказания, где заявили о невозможности принятия решения, так как О.Текебаев лично не подавал прошения.

По данным неправительственной организации Комитет защиты политических заключенных, в Киргизии 30 человек были осуждены по политическим мотивам. Наибольшее число приговоров было вынесено в 2016-2017 году, в частности, спецслужбы Киргизии разоблачили две группы политиков, в числе которых были бывшие чиновники и депутаты, планировавших переворот и насильственный захват власти.

Представители киргизской оппозиции заявили, что политики были задержаны и осуждены не за свою деятельность, а на основании того, что их позиция не совпадала со взглядами занимавшего на тот момент пост президента Алмазбека Атамбаева.

В свою очередь в парламенте Киргизии сообщили, что 30 января депутаты планируют рассмотреть законопроект "Об амнистии в честь 70-летия Всеобщей декларации Прав человека и 80-летия Памяти жертв политических репрессий в Кыргызской Республике 1938 года".

Так называемые политические заключенные не попадают под действие закона, в связи с чем парламентарий Исхак Масалиев разработал проект закона об амнистии политических заключенных. Он заявил журналистам, что под действие закона попадут те, кто "кто осужден за попытку насильственного захвата власти, но не предполагается освобождения от наказания осужденных за коррупцию политиков".