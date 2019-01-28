По Гаване пронесся торнадо, есть жертвы и пострадавшие

Разрушительный торнадо, пронесшийся над Гаваной, унес жизни трех человек, больше 170 человек пострадали, написал в понедельник в своем Twitter председатель государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель.

"Мы совершаем осмотр районов, пострадавших от природного явления. Нанесен серьезный ущерб, мы сожалеем о потере жизней трех человек, помощь оказывается 172 пострадавшим. Уже проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении М.Диас-Канеля.

По сообщениям местной прессы, торнадо обрушился на Гавану минувшей ночью. Он сопровождался шквалистыми ветрами, которые валили деревья. В городе наблюдались перебои с электроснабжением.