По Гаване пронесся торнадо, есть жертвы и пострадавшие

Разрушительный торнадо, пронесшийся над Гаваной, унес жизни трех человек, больше 170 человек пострадали, написал в понедельник в своем Twitter председатель государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель.
"Мы совершаем осмотр районов, пострадавших от природного явления. Нанесен серьезный ущерб, мы сожалеем о потере жизней трех человек, помощь оказывается 172 пострадавшим. Уже проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении М.Диас-Канеля.
По сообщениям местной прессы, торнадо обрушился на Гавану минувшей ночью. Он сопровождался шквалистыми ветрами, которые валили деревья. В городе наблюдались перебои с электроснабжением.
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Мелиорация и водное хозяйство планирует ремонт и восстановление ряда инфраструктурных объектов в регионах Азербайджана
Азербайджан нормально относится к планам Chevron и ExxonMobil продать доли в АЧГ – Алиев
Цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель выгодна всем – президент Азербайджана
Более 3 тыс. семей шехидов получили единовременную помощь в 11 тыс. манатов в Азербайджане – президент
Минздрав Азербайджана направит около $280 тыс. на закупку вакцин против инфекционных заболеваний
Граждане Азербайджана смогут арендовать квартиры с правом выкупа в течение 25 лет
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»