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Финансы 28.01.2019 13:20

Банки в Азербайджане в 2018г увеличили активы на 5,7%, капитализацию – на 9,8% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2018 года составляют 29 млрд 502,4 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за 2018 год активы банков увеличились на 5,7%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного года составляет 12 млрд 628,3 млн манатов (рост на 11,4% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 декабря 2018 года составляет 4 млрд 71,8 млн манатов (рост на 9,8%).

Обязательства банков на начало 2019 года составляют 25 млрд 430,6 млн манатов (рост на 5,03%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 384,7 млн манатов (спад на 24,2%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в 2018 года составила 279,4 млн манатов, что на 68,4% меньше показателя 2017 года.

В 2018 году процентные доходы банков составили 1 млрд 753 млн манатов (спад на 1,3% по сравнению с 2017 годом - ИФ), в том числе 1 млрд 224,5 млн манатов по выданным кредитам (спад на 4,5%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 549,1 млн манатов (спад на 41,5%).

Процентные расходы банков в 2018 году составили 581,9 млн манатов (спад на 29,5%), в том числе по депозитам – 377,8 млн манатов (рост на 1,2%).

Непроцентные расходы банков составили 1 млрд 25,6 млн манатов (рост на 4,6%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам года составила 694,6 млн манатов (спад на 23,5%), выплаты по налогу на прибыль – 72,3 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 345,4 млн манатов.

На 31 декабря 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец декабря 2018 года банки имеют 508 филиалов и 130 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. 452 человека (рост за 2018 год на 7,9%).

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, КАПИТАЛ


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