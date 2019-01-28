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АПК 28.01.2019 13:23

Минсельхоз планирует построить в Азербайджане завод по переработке семян

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика по проектированию агропредприятий различного профиля.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает четыре лота: проектирование 4-х основных и вспомогательных зданий государственных сортировочно-испытательных пунктов (лот-1); проектирование завода по производству семян (лот-2); проектирование пунктов стрижки мелкого рогатого скота (лот-3); проектирование пунктов сушки сырого тутового шелкопряда (лот-4).

Стоимость участия по лотам 1 и 2 составляет 100 манатов, по 3 и 4 – 150 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 14 марта 2019 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 15 марта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ТЕНДЕР, СЕМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]