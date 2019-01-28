Минсельхоз планирует построить в Азербайджане завод по переработке семян

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика по проектированию агропредприятий различного профиля.
Отбор проводится методом открытого тендера и включает четыре лота: проектирование 4-х основных и вспомогательных зданий государственных сортировочно-испытательных пунктов (лот-1); проектирование завода по производству семян (лот-2); проектирование пунктов стрижки мелкого рогатого скота (лот-3); проектирование пунктов сушки сырого тутового шелкопряда (лот-4).
Стоимость участия по лотам 1 и 2 составляет 100 манатов, по 3 и 4 – 150 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 14 марта 2019 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 15 марта.
Б.Рустамбеков
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Минздрав Азербайджана направит около $280 тыс. на закупку вакцин против инфекционных заболеваний
Граждане Азербайджана смогут арендовать квартиры с правом выкупа в течение 25 лет
Глава УМК примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию интронизации Патриарха Кирилла
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Huawei стала жертвой клеветы, считает посол КНР в ЕС
Эксперты ООН прибыли в Турцию для расследования дела об убийстве Хашкаджи
Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Этап Республиканской олимпиада по русскому языку и литературе прошел в Пираллахинском районе города Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»