Минсельхоз планирует построить в Азербайджане завод по переработке семян

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика по проектированию агропредприятий различного профиля.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает четыре лота: проектирование 4-х основных и вспомогательных зданий государственных сортировочно-испытательных пунктов (лот-1); проектирование завода по производству семян (лот-2); проектирование пунктов стрижки мелкого рогатого скота (лот-3); проектирование пунктов сушки сырого тутового шелкопряда (лот-4).

Стоимость участия по лотам 1 и 2 составляет 100 манатов, по 3 и 4 – 150 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 14 марта 2019 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 15 марта.

Б.Рустамбеков