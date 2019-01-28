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СНГ 28.01.2019 14:20

Личность похитителя картины Куинджи из Третьяковки установлена

Личность мужчины, подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, установлена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подозреваемый в похищении картины - Денис Чуприков 1986 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Картина была украдена из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу" о задержании в поселке Заречье Московской области 31-летнего подозреваемого, не уточнив его имени.

По словам И.Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

Сам задержанный заявил оперативникам: "Я не совершаю преступлений. Я - законопослушный гражданин России". Запись допроса распространил пресс-центр МВД.

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Тэги: РОССИЯ, КАРТИНА, ПОХИТИТЕЛЬ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]