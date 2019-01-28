Банковские вклады населения в Азербайджане за 2018г увеличились на 10% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 31 декабря 2018 года составляют 8 млрд 269,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в 2018 году банковские вклады населения увеличились на 9,6%.

В структуре банковских вкладов населения на 31 декабря 2018 года срочные вклады составили 5 млрд 479 млн манатов (рост за 2018 год на 5,6% - ИФ), до востребования – 2 млрд 790,7 млн манатов (рост на 18,5%).

На конец декабря 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 10 млрд 311,5 млн манатов (рост на 10,3%).

В целом, на конец 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 18 млрд 581,2 млн манатов (рост на 10%).

А.Мамедов