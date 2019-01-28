Ответит ли новая власть в Ереване взаимностью на оливковую ветвь из Баку?

В январе 2019 года состоялась очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По итогам встречи министры анонсировали договоренность о проведении очередной встречи в феврале и отметили некий оптимизм в плане продвижения переговорного процесса.

Предстоящая февральская встреча глав МИД будет третьей по счету с декабря 2018 года. Так часто Э.Мамедъяров с Эдвардом Налбандяном (экс-глава МИД Армении – ИФ) не встречался. Такие частые встречи министров свидетельствуют об определенной интенсификации переговорного процесса между Азербайджаном и новым правительством в Армении.

В январе в Давосе также состоялась встреча лидеров двух стран, которая даже не анонсировалась. Пусть встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна носила неформальный характер, но она длилась полтора часа. Это в свою очередь можно считать определенным позитивным моментом.

Как дальше будет продвигаться переговорный процесс? Можно ли считать все эти встречи прогрессом в вопросе урегулирования карабахского конфликта, который уже длится «без пяти минут» 30 лет? Скорее всего, пока очень рано говорить о прогрессе. Пока Баку прощупывает почву и пытается понять, насколько можно иметь дело с «Пашиняном & Со», учитывая тот факт, что за последние 7-8 месяцев новый армянский лидер часто делал весьма и весьма противоречивые заявления и всячески на начальном этапе пытался абстрагироваться от участия в урегулировании. Но его быстро привели в чувства, и на путь истины! Однако Пашинян остался верен себе и на этот раз. На следующий день после встречи с И.Алиевым армянский премьер начал оправдываться, что на встрече с азербайджанским лидером не обсуждались детали карабахского урегулирования.

Понятно, что на первой же встрече лидерам решить конфликт не удастся и эта встреча по сути носила ознакомительный характер, т.к. до сих пор И.Алиев и Н.Пашинян имели лишь короткие контакты в сентябре прошлого года в Душанбе и декабре в Санкт-Петербурге. Поэтому оправдательные заявления Н.Пашиняна больше направлены на внутреннюю аудиторию.

Экс-министр иностранных дел Азербайджана (1998-1999гг) Тофик Зульфугаров убежден, что встреча лидеров Азербайджана и Армении заключалась в том, чтобы напрямую довести до Н.Пашиняна истину, которую в Ереване должны понять. «То есть по сути дела, либо они мирным путем освобождают территории, либо получат военный удар, в результате которого они очень много потеряют. Одной из главных задач этой встречи была как раз довести непосредственно и напрямую до лидера Армении некоторые вещи. Почему это необходимо? Все понимают, что Н.Пашинян малоопытный политик, возможно, он все еще находится под влиянием своих иллюзий. Я думаю, что в ходе встречи речь шла не столько о конкретном урегулировании конфликта, сколько о возможных дальнейших действиях Азербайджана», - сказал Т.Зульфугаров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Между тем, в последнее время участились информационные вбросы от российских политологов, близких к прежним властям Армении о том, что Н.Пашинян готовится уже в этом году вернуть Азербайджану несколько районов вокруг Карабаха. Понятно, что цель подобной активности - постараться оказать давление на нынешние власти Армении.

Президент и глава МИД Азербайджана ранее заявляли, что рассчитывают на существенный прогресс в урегулировании конфликта в 2019 году. Баку свою позицию по модели урегулирования давно высказал, и она не меняется на протяжении долгих лет. Руководство страны также высказывалось о готовности участвовать в переговорах только при условии, если они нацелены на конечный результат.

С прежними властями в Ереване найти общий язык так и не удалось. Не секрет, что Серж Сарсгян и его окружение старалось сохранить существующий статус-кво и максимально затянуть время. Поэтому урегулирование ограничивалось посещениями региона посредниками и редкими встречами глав МИД, т.е. имело место имитация переговоров.

Пока есть шанс, что новые власти в Армении заинтересованы в экономическом развитии страны, а не в укреплении своей олигархии. Несмотря на относительные хорошие цифры роста ВВП, экономическое положение в Армении остается удручающей, как и ее экономическая независимость. Надежды на экономическое развитие за счет Ирана и России также вызывают определенные вопросы, в связи с тем, что Тегеран находится под сильным санкционным режимом, а с Москвой имеются политические проблемы, касающиеся вектора внешней политики Еревана. Поэтому, без нормализации отношений с Баку и Анкарой, Армении будет сложно сделать «экономическую революцию», о чем мечтает Н.Пашинян.

Поэтому, сегодня карабахское урегулирование во многом зависит от стремления новых армянских властей. Косвенно, это подтверждают и слова главы МИД РФ Сергея Лаврова: "Думаю, что прозвучавшие из Баку заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки. Надеюсь, что армянские наши друзья ответят взаимностью".

Как дальше будет развиваться ситуация будет зависеть от итогов февральского визита в регион посредников урегулирования, а также встречи глав МИД Азербайджана и Армении. В любом случае, вряд ли официальный Баку долго будет поощрять встречи ради встреч. А каким может быть азербайджанский ответ, когда армянская болтовня начинает надоедать, мы уже видели весной 2016 года и 2018 года…

Ф.Исазаде