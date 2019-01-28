"Гонконгский" грипп вытесняет "свиной" в Петербурге

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге сохраняется на неэпидемическом уровне, но продолжает расти.
Как сообщил журналистам в понедельник главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, за минувшую неделю в учреждение поступили 327 человек с гриппом и ОРВИ, в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11 человек, часть их них - в тяжелом состоянии.
По данным больницы, всего за неделю среди госпитализированных выявлено 12 случаев гриппа H1N1 ("свиной грипп") и 81 случай вируса H3N2 ("гонконгский грипп"). Неделей раньше соотношение вирусов было 15 против 24, а на второй неделе января был зафиксирован только один случай "гонконгского гриппа", тогда преобладал "свиной грипп".
"Мы видим, что вирус H1N1 уходит, а его место занимает вирус H3N2, и он может привести к росту болезни и госпитализации. То, что этот вирус выходит на ведущие позиции, косвенно говорит о том, что мы можем получить подъем госпитализации и заболеваемости", - отметил специалист.
Специалисты Боткинской больницы прогнозируют небольшой рост госпитализации на наступившей неделе, порядка 329 пациентов. В учреждении в этом году развернуты дополнительные койки для детей.
А.Яковлев напомнил, что в Петербурге в сезон гриппа, который начался с середины декабря, скончался один пациент, который не был привит, не обратился вовремя за лечением и страдал ожирением и диабетом. Специалист подчеркнул, что с 2009 года в городе от гриппа не умер ни один привитый житель. По его словам, для благоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ прививать необходимо 75% населения.
Как отметила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, в регионе также зафиксирован один случай гибели от гриппа у непривитого жителя.
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