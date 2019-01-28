США перебросили в Сирию 600 военнослужащих для организации вывода американских войск - СМИ

Вооруженные силы США направили на военные базы в Сирии около 600 солдат, которые будут задействованы в организации вывода американских войск из этой страны, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.
По данным источников агентства, несколько сотен военнослужащих США прибыли на военные базы Сыррин и Хараб-Ишк, которые "будут использованы в качестве основных центров эвакуации американских войск".
Отмечается, что для эвакуации тяжелой военной техники будут использоваться базы Румейлан и Таль-Бейдер.
О намерении направить военнослужащих в Сирию на прошлой неделе объявлял Пентагон.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»