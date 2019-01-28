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Дальнее зарубежье 28.01.2019 15:00

США перебросили в Сирию 600 военнослужащих для организации вывода американских войск - СМИ

Вооруженные силы США направили на военные базы в Сирии около 600 солдат, которые будут задействованы в организации вывода американских войск из этой страны, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

По данным источников агентства, несколько сотен военнослужащих США прибыли на военные базы Сыррин и Хараб-Ишк, которые "будут использованы в качестве основных центров эвакуации американских войск".

Отмечается, что для эвакуации тяжелой военной техники будут использоваться базы Румейлан и Таль-Бейдер.

О намерении направить военнослужащих в Сирию на прошлой неделе объявлял Пентагон.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]