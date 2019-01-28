Цены на нефть могут оказаться ключевым фактором для финального одобрения канадских СПГ-проектов

Ряд крупных СПГ-проектов, в частности, в России, Мозамбике, Канаде и на Ближнем Востоке, окажутся на стадии принятия окончательных инвестиционных решений (FID) в этом году, и оценка их себестоимости повлияет на то, какие из этих проектов все-таки будут реализованы.

Ключевым фактором при сравнении конкурентоспособности американских и канадских СПГ-проектов может оказаться подъем цен на нефть, учитывая, что стоимость Brent вернулась выше уровня в $60 за баррель и, как ожидается, поднимется к $70 за баррель в ближайший год, пишет Interfax Natural Gas Daily.

Согласно исследованию, проведенному Oxford Institute for Energy Studies, себестоимость строительства СПГ-предприятий сократилась на 30-50% в период с 2014 по 2018 годы - с $2000 на тонну мощности до $600-1400.

Автор исследования Брайан Сонгхёрст отмечает, что снижение затрат связано, в частности, с увеличением конкуренции между подрядчиками и поставщиками оборудования после падения цен на нефть с уровней выше $100 за баррель в 2014 году до ниже $30 за баррель в 2016 году, способствовавшего ослаблению активности в сфере разведки и добычи нефти (upstream).

Цена нефти может по-разному сказываться на проектных расходах в зависимости от месторасположения предприятия и качества производимого газа.

Так, повышение цен на нефть способствует росту стоимости исходного попутного газа. Кроме того, оно может иметь непрямое влияние на сектор, например, за счет снижения конкуренции среди подрядчиков или повышения расходов на оборудование в результате увеличения спроса и логистических затрат.

При более высоких ценах на нефть выигрывают проекты добычи высококалорийного газа, поскольку выделяемые из него широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) являются более ценными, чем метан.

Согласно исследованию Б.Сонгхёрста, себестоимость американских СПГ-проектов составляет от $700 на тонну мощности для предприятий на основе уже действующих объектов ТЭК (brownfield) до $1,5 тыс. в случае greenfield-проектов в наиболее отдаленных регионах. Себестоимость канадских проектов оценивается в $1,3-$1,5 тыс.

На первый взгляд, разница в себестоимости создает очевидное конкурентное преимущество для американской отрасли, однако стоит отметить, что в США речь чаще идет о brownfield-проектах. Кроме того, американские СПГ-предприятия, строящиеся на побережье Мексиканского залива, обычно используют низкокалорийный газ, и поэтому не требуют дорогостоящих мощностей для извлечения жидких фракций.

Тем временем, канадские проекты, готовящиеся выйти на стадию FID, предусматривают использование высококалорийного газа, стоимость которого возрастет вслед за подъемом цен на нефть.

Помимо этого, стоит отметить, что в Канаде готовятся greenfield-проекты, и существует риск увеличения расходов в сегменте upstream в результате внутренних факторов - протестов экологических организаций и коренного населения.

Доля upstream-расходов в общем показателе себестоимости СПГ-проектов в последние годы варьируется от 8% до более 50% в случае Австралии, где газовые месторождения существенно отдалены