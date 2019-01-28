Цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель выгодна всем – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает реалистичной в текущем году цену на нефть в диапазоне $60-70 за баррель.

«Я думаю, что все будет зависеть от того, как будут выполняться договоренности между странами, которые объединены в формате ОПЕК+. Азербайджан со своей стороны предпринял необходимые меры и взял обязательства по сокращению добычи нефти. И эти обязательства мы выполняем. Поэтому думаю, что если все страны будут ответственно подходить к этому вопросу, то, наверное, цена останется в сегодняшнем диапазоне: где-то $60-70 за баррель», - сказал И.Алиев в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом президент Азербайджана считает, что в текущих условиях сложно прогнозировать ситуацию с ценами на нефть на весь год. «Но я думаю, и по оценкам большинства аналитиков, примерно этот диапазон, может быть реальным. И также он (ценовой коридор в $60-70 за баррель – ИФ) наиболее приемлем и для компаний, и для стран-экспортеров, и для потребителей», - добавил он.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщило, что среднесуточный объем добычи нефти в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей, что на 1,3% выше показателя 2017 года.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. В рамках этих договоренностей Азербайджан обязался сократить добычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня 2018 года в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан сократит с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Р.Бабаев