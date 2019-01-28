Эксперты ООН прибыли в Турцию для расследования дела об убийстве Хашкаджи

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар в понедельник прибыла с группой экспертов в Турцию для расследования обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

Представитель ООН пробудет в Турции неделю, отмечается в сообщении.

А.Калламар уже провела встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Ожидается, что она также обсудит турецкое расследование по этому делу с главой турецкого Минюста Абдулахмитом Гюлем .

25 января стало известно, что ООН инициирует собственное расследование в связи с гибелью оппозиционного саудовского журналиста в здании дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом Аль Саудом.