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Регион 28.01.2019 16:17

Эксперты ООН прибыли в Турцию для расследования дела об убийстве Хашкаджи

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар в понедельник прибыла с группой экспертов в Турцию для расследования обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

Представитель ООН пробудет в Турции неделю, отмечается в сообщении.

А.Калламар уже провела встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Ожидается, что она также обсудит турецкое расследование по этому делу с главой турецкого Минюста Абдулахмитом Гюлем .

25 января стало известно, что ООН инициирует собственное расследование в связи с гибелью оппозиционного саудовского журналиста в здании дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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Тэги: ООН, ТУРЦИЯ, ХАШКАДЖИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]