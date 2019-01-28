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ТЭК 28.01.2019 14:44

Азербайджан нормально относится к планам Chevron и ExxonMobil продать доли в АЧГ – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает нормальным и естественным тот факт, что американские компании Chevron и ExxonMobil планируют продать свои доли в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

«Каждая компания имеет свою инвестиционную политику, стратегию. Кто-то предпочитает выйти из проекта, продав свою долю. Должен сказать, что за 25 лет основные наши энергетические партнеры уже давным-давно возместили все свои затраты и вышли на большую прибыль. Поэтому, думаю, что и решение американских компаний о продаже доли вполне естественное», - сказал И.Алиев в интервью телеканалу «Россия 1».

И.Алиев подчеркнул, что кто приобретет долю американских компаний в проекте АЧГ, будет зависеть от того, кому они будут предложены. «Конечно же, Азербайджан, как страна-хозяин ресурсов, имеет право утвердить или не утвердить эту сделку. Но, как правило, все предыдущие сделки нами утверждались», - отметил он.

Президент добавил, что и прежде некоторые компании выходили из проекта АЧГ, продавая свои доли. «Купля-продажа доли в проекте - это естественный процесс. Должен сказать, что нефтегазовые проекты Азербайджана очень прибыльные. В нашу экономику только за последние 15 лет было вложено около $250 млрд. Половина этих инвестиций иностранные, и большая часть из них вложена в нефтегазовый сектор», - отметил глава государства.

В декабре 2018 года ряд иностранных СМИ сообщили о намерении Chevron и ExxonMobil продать свои доли в АЧГ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. На АЧГ приходится 2/3 добычи нефти в Азербайджане.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Р.Бабаев

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Тэги: АЧГ, КОМПАНИИ, ДОЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]