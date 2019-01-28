Пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Бизнес-джет в минувшее воскресенье вечером опасно приблизился к "Боингу" с сотней пассажиров в небе над Ростовской областью.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, пассажирский лайнер выполнял рейс из Стамбула в Москву.
"Командир лайнера вышел на связь с диспетчерами и сообщил о срабатывании предупреждения об опасном сближении с бизнес-джетом Falcon, следовавшим встречным курсом в южном направлении", - сказал источник.
Вертикальное расстояние между лайнерами не превышало 350 метров.
"Экипаж лайнера экстренно набрал высоту, чтобы избежать потенциальной опасности. Самолеты благополучно разошлись", - сказал источник.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»