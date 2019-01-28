Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9411 RUR   0.0258 GBR   2.2443 TRY   0.3231

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.69 0.56 Brent 61.64 0.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Янв 31 Янв

СНГ 28.01.2019 14:47

Пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Бизнес-джет в минувшее воскресенье вечером опасно приблизился к "Боингу" с сотней пассажиров в небе над Ростовской областью.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, пассажирский лайнер выполнял рейс из Стамбула в Москву.

"Командир лайнера вышел на связь с диспетчерами и сообщил о срабатывании предупреждения об опасном сближении с бизнес-джетом Falcon, следовавшим встречным курсом в южном направлении", - сказал источник.

Вертикальное расстояние между лайнерами не превышало 350 метров.

"Экипаж лайнера экстренно набрал высоту, чтобы избежать потенциальной опасности. Самолеты благополучно разошлись", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, САМОЛЕТЫ, СБЛИЖЕНИЕ


Похожие новости


В Ростове Великом создадут территорию опережающего социально-экономического развития Экс-глава Кизлярского района Дагестана на суде в Ростове-на-Дону отрицает причастность к убийствам и финансированию терроризма Всемирно известный клоун Олег Попов скончался в цирковой гостинице в Ростове-на-Дону Приговор по делу банды Гагиева начали зачитывать в Ростове-на-Дону Уголовное дело украинской летчицы Савченко направлено в Ростовский облсуд Под Ростовом-на-Дону разбился частный самолет, два человека погибли

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]