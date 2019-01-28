Берлин призывает политиков Венесуэлы избегать конфронтации

Берлин призывает политиков Венесуэлы избегать любой конфронтации и обеспечивать права граждан, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы призываем режим в Венесуэле избегать любых эскалаций и обеспечивать права граждан", - сказал Ш.Зайберт в понедельник журналистам в Берлине.
В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников избранного президента Николаса Мадуро.
Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Х.Гуаидо.
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