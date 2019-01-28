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Дальнее зарубежье 28.01.2019 16:35

Huawei стала жертвой клеветы, считает посол КНР в ЕС

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies стала жертвой клеветы на фоне попыток правительств западных стран помешать ей распространять свою продукцию по всему миру, заявил в понедельник посол КНР при ЕС Чжан Мин.

"Нет пользы в том, чтобы клеветать, подвергать дискриминации, оказывать давление, или распространять слухи о ком-либо", - сказал Чжан Мин в интервью британскому изданию Financial Times.

По его словам, кампания по дискредитации Huawei продолжается. "Сейчас кое-кто не жалеет никаких усилий по выдумыванию историй, связанных с безопасностью в Huawei".

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что кампания в отношении Huawei была "нечестной и аморальной".

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

1 декабря прошлого года дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а на прошлой неделе стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая T-Mobile US.

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Тэги: КНР, ЕС, HUAWEI, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]