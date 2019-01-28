Эрдоган заявил, что переговоры с РФ и США по вопросу операции в Сирии были продуктивными

Турция "весьма продуктивно" обсуждает с Россией и США тему антитеррористической операции в Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в Стамбуле президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Переговоры с российской и американской сторонами прошли весьма продуктивно. Помимо дипломатических усилий, мы завершили подготовку к новой операции в Сирии", - сообщил президент на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция в ближайшее время обеспечит мир, безопасность и стабильность и в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, также как сделала это в других сирийских районах.
При этом глава государства заверил, что целью Турции является не только защита национальной безопасности, но и гарантирование целостности Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство Анадолу.
По словам Р.Т.Эрдогана, Анкара намерена уничтожить как террористов ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), которых "специально оставили в регионе для создания угрозы безопасности Турции", так и "террористов, обученных для борьбы с Турцией".
Анкара уже давно вынашивает идею проведения к востоку от Евфрата операцию, в том числе против контролирующих этот район курдов из Партии демократического союза (ПДС), которых турецкая сторона причисляет к террористам. Защищают этих курдов США.
Но в случае объявленного ухода военных США из Сирии Анкара считает, что у нее будут развязаны руки для военной операции против курдских ополченцев.
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нефть WTI подешевела до минимума за 2 недели, цена Brent - $60,1 за баррель
Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа
Китай увеличит пассажирские авиаперевозки до 1,6 млрд человек к 2037г - IATA
Минтруда получит 35 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и защитников территориальной целостности Азербайджана
Более 1,1 млрд манатов погасили в 2018г юрлица и физлица в Азербайджане в счет нанесенного ущерба – Минюст
В украинском курортном городе Шацк пройдут мероприятия, посвященные 650-летию азербайджанского поэта Насими
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»