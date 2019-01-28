Эрдоган заявил, что переговоры с РФ и США по вопросу операции в Сирии были продуктивными

Турция "весьма продуктивно" обсуждает с Россией и США тему антитеррористической операции в Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в Стамбуле президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Переговоры с российской и американской сторонами прошли весьма продуктивно. Помимо дипломатических усилий, мы завершили подготовку к новой операции в Сирии", - сообщил президент на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция в ближайшее время обеспечит мир, безопасность и стабильность и в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, также как сделала это в других сирийских районах.

При этом глава государства заверил, что целью Турции является не только защита национальной безопасности, но и гарантирование целостности Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство Анадолу.

По словам Р.Т.Эрдогана, Анкара намерена уничтожить как террористов ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), которых "специально оставили в регионе для создания угрозы безопасности Турции", так и "террористов, обученных для борьбы с Турцией".

Анкара уже давно вынашивает идею проведения к востоку от Евфрата операцию, в том числе против контролирующих этот район курдов из Партии демократического союза (ПДС), которых турецкая сторона причисляет к террористам. Защищают этих курдов США.

Но в случае объявленного ухода военных США из Сирии Анкара считает, что у нее будут развязаны руки для военной операции против курдских ополченцев.