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Регион 28.01.2019 16:46

Эрдоган заявил, что переговоры с РФ и США по вопросу операции в Сирии были продуктивными

Турция "весьма продуктивно" обсуждает с Россией и США тему антитеррористической операции в Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил в Стамбуле президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Переговоры с российской и американской сторонами прошли весьма продуктивно. Помимо дипломатических усилий, мы завершили подготовку к новой операции в Сирии", - сообщил президент на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что Турция в ближайшее время обеспечит мир, безопасность и стабильность и в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, также как сделала это в других сирийских районах.

При этом глава государства заверил, что целью Турции является не только защита национальной безопасности, но и гарантирование целостности Сирии, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство Анадолу.

По словам Р.Т.Эрдогана, Анкара намерена уничтожить как террористов ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), которых "специально оставили в регионе для создания угрозы безопасности Турции", так и "террористов, обученных для борьбы с Турцией".

Анкара уже давно вынашивает идею проведения к востоку от Евфрата операцию, в том числе против контролирующих этот район курдов из Партии демократического союза (ПДС), которых турецкая сторона причисляет к террористам. Защищают этих курдов США.

Но в случае объявленного ухода военных США из Сирии Анкара считает, что у нее будут развязаны руки для военной операции против курдских ополченцев.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]