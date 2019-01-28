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СНГ 28.01.2019 17:26

Более 30 российских детей вернутся на родину из Ирака в начале февраля - Кузнецова

До 39 российских детей, которых матери вывезли в Ирак, планируется вернуть на родину в начале февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Мы планируем сейчас больше 30 детей вывезти", - сказала А.Кузнецова журналистам в понедельник.

Она отметила, что формирование документов на этих детей должно закончиться уже в начале февраля, через неделю после этого может быть осуществлен вылет.

По ее словам, планируется вывезти 39 детей, однако у некоторых из них все ещё не решены сложности с определением родства, это в настоящий момент доказывается через сбор ДНК и оформление необходимых документов.

Уполномоченный отметила, что большая часть детей не старше трёх лет, многие из них родились уже в Ираке, что создаёт дополнительные трудности с подтверждением их гражданства.

По информации МИД РФ, в Ираке в 2018 году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.

30 декабря спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, ДЕТИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]