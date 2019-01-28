Более 30 российских детей вернутся на родину из Ирака в начале февраля - Кузнецова

До 39 российских детей, которых матери вывезли в Ирак, планируется вернуть на родину в начале февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Мы планируем сейчас больше 30 детей вывезти", - сказала А.Кузнецова журналистам в понедельник.
Она отметила, что формирование документов на этих детей должно закончиться уже в начале февраля, через неделю после этого может быть осуществлен вылет.
По ее словам, планируется вывезти 39 детей, однако у некоторых из них все ещё не решены сложности с определением родства, это в настоящий момент доказывается через сбор ДНК и оформление необходимых документов.
Уполномоченный отметила, что большая часть детей не старше трёх лет, многие из них родились уже в Ираке, что создаёт дополнительные трудности с подтверждением их гражданства.
По информации МИД РФ, в Ираке в 2018 году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.
30 декабря спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет.
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