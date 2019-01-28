Азербайджан укрепил позиции в переговорном процессе по Карабаху - Алиев

Восстановление территориальной целостности является самой важной задачей для Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
«Восстановление территориальной целостности для нас является самым важным вопросом. Многочисленные документы, принятые по конфликту обеспечили международную поддержку Азербайджану», - сказал И.Алиев на встрече с членами семей-шехидов.
Глава государства отметил, что в результате сильного военного потенциала, растущих возможностей, позиции Азербайджана в переговорном процессе укрепились. «Азербайджан никогда не смирится с оккупацией территорий», - добавил И.Алиев.
По словам президента, за последние годы проделана большая работа в сфере армейского строительства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»