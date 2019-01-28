Глава МИД Казахстана обсудил с российским коллегой в Москве двустороннее взаимодействие по Байконуру, сообщают в Астане

Глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов в ходе официального визита в Москву обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым состояние и перспективы сотрудничества, в том числе вопросы, касающиеся космодрома Байконур, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
"С учетом возложенных на МИД Казахстана задач по усилению экономической составляющей внешней политики особое внимание было уделено вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества, состоянию и перспективам в транспортно-транзитной, топливно-энергетической и военно-технической сферах, а также сотрудничества по комплексу Байконур", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.
Важным блоком переговоров стало взаимодействие двух стран в рамках региональных интеграционных объединений, отмечается в сообщении.
В ходе переговоров также были подведены итоги непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН, обсуждалось казахстанско-российское сотрудничество в многостороннем формате.
"Главы двух ведомств сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и выразили заинтересованность в координации усилий направленных на обеспечение региональной и глобальной безопасности", - сообщила пресс-служба.
"В целом, была отмечена важность конструктивного внешнеполитического взаимодействия и координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности", - сообщается в информации.
По итогам встречи подписан План мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2019-2020 годы.
"Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее продвижение межмидовского взаимодействия", - отметили в пресс-службе.
Первый двусторонний визит нового главы внешнеполитического ведомства Казахстана Б.Атамкулова состоялся по приглашению главы МИД России.
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