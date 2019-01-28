Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана

Игнорирование решений международных организаций ведет к девальвации международного мироустройства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Когда не выполняются решения международных организаций, или же выполняются выборочно, когда резолюции Совета безопасности ООН исполняются также на выборочной основе, в некоторых случаях в течение дней, а в некоторых случаях в течение более чем 20 лет они остаются на бумаге, конечно, все это ведет к девальвации международного мироустройства», - сказал И.Алиев в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, отсутствие правил или их нарушение ведет к нарушению доверия и сокращению уровня взаимодействия между странами. «Наоборот, это приводит к определенным конфликтам, к определенным сложностям, напряжению в отношениях между многими странами. Поэтому тот механизм, который выработан, хорош он или плох, он существует», - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что «это касается и международных отношений, и экономических вопросов, и вопросов, связанных с инвестициями».
«И мы, Азербайджан, та страна, которая всегда выступает за верховенство закона и соблюдение норм международного права, в том числе безукоснительного выполнения всех решений и резолюций ведущих международных организаций. Поэтому, конечно, печально наблюдать сегодняшнюю картину. Это касается и международных вопросов, и вопросов, связанных с экономической проблематикой», - сказал И.Алиев.
По его словам, двойные стандарты ведут к подрыву доверия, созданию сложностей в ведении бизнеса. «Но, опять же, возвращаясь к нашей стране, должен сказать, что и в международных вопросах, и в вопросах выполнения своих обязательств по всем контрактам, по инвестиционным проектам мы всегда полностью привержены духу и букве тех документов, под которыми подписались», - резюмировал президент Азербайджана.
Р.Бабаев
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