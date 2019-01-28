Граждане Азербайджана смогут арендовать квартиры с правом выкупа в течение 25 лет

Аренда квартир с обязательством с правом выкупа будет осуществлять в Азербайджане на срок от 3 до 25 лет.
Данное условие предусмотрено в порядке сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) с обязательством продажи, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа. При этом покупка фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.
Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа будет осуществляться при соблюдении ряда условий. В частности, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения у него не должно быть просроченных обязательств.
Арендный договор заключается на срок от 3 до 25 лет и утверждается нотариально.
Рыночная стоимость жилплощади будет определяться независимым оценщиком, жилая площадь должна быть застрахована по оцененной стоимости.
После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.
Если Фонд примет решение о досрочном расторжении договора, арендатор должен быть уведомлен об этом в течение трех рабочих дней. В случае если договор расторгается арендатором, он должен уведомить Фонд в течение 30 дней.
Кроме того, арендатор с четвертого года аренды может с согласия Фонда передать право на аренду жилплощади третьему лицу. В случае смерти арендатора, права по арендному договору переходят к его наследникам.
Согласно порядку, Фонд должен выставлять на аренду жилплощадь, полностью отремонтированную и обеспеченную электроэнергией, водой и газом.
Сдача квартир в аренду будет проходить на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему. До полного внедрения такой системы, все необходимые операции будут осуществляться на бумаге.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.
В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»