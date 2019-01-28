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Социум 28.01.2019 15:55

Граждане Азербайджана смогут арендовать квартиры с правом выкупа в течение 25 лет

Аренда квартир с обязательством с правом выкупа будет осуществлять в Азербайджане на срок от 3 до 25 лет.

Данное условие предусмотрено в порядке сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) с обязательством продажи, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа. При этом покупка фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа будет осуществляться при соблюдении ряда условий. В частности, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения у него не должно быть просроченных обязательств.

Арендный договор заключается на срок от 3 до 25 лет и утверждается нотариально.

Рыночная стоимость жилплощади будет определяться независимым оценщиком, жилая площадь должна быть застрахована по оцененной стоимости.

После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.

Если Фонд примет решение о досрочном расторжении договора, арендатор должен быть уведомлен об этом в течение трех рабочих дней. В случае если договор расторгается арендатором, он должен уведомить Фонд в течение 30 дней.

Кроме того, арендатор с четвертого года аренды может с согласия Фонда передать право на аренду жилплощади третьему лицу. В случае смерти арендатора, права по арендному договору переходят к его наследникам.

Согласно порядку, Фонд должен выставлять на аренду жилплощадь, полностью отремонтированную и обеспеченную электроэнергией, водой и газом.

Сдача квартир в аренду будет проходить на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему. До полного внедрения такой системы, все необходимые операции будут осуществляться на бумаге.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

А.Мамедов

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Тэги: ЖИЛЬЕ, АРЕНДА, ПОРЯДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]