В Европе число изъятых из обращения фальшивых купюр упало на 19% в 2018 г

В Европе в 2018 году из обращения были изъяты 563 тыс. фальшивых денежных купюр, что почти на 19% меньше показателя за предыдущий год, свидетельствуют данные Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Эксперты объясняют это более надежной защитой банкнот от подделки.
В частности, в Германии количество поддельных купюр сократилось на 20% - до чуть более 58 тыс., отмечает Deutsche Welle. Ущерб, причиненный фальшивыми банкнотами в ФРГ, сократился до примерно 3,4 млн евро в прошлом году по сравнению с 4,1 млн евро в 2017 году.
Глава Бундесбанка Йоханнес Беерман объяснил это введением в обращение новой европейской серии с улучшенной системой защиты от подделки.
"Фальшивых банкнот достоинством 20 евро стало значительно меньше. Заметно сократилось и количество 50-евровых банкнот, которые подделывают особенно часто", - сказал он.
Новая банкнота достоинством 50 евро с улучшенной системой защиты была выпущена в начале апреля 2017 года. Обновленные 20-евровые купюры находятся в обращении с конца ноября 2015 года. В конце мая будут выпущены новые банкноты достоинством 100 и 200 евро.
По данным ЕЦБ, в обращении находится свыше 22 млрд евробанкнот. Учитывая это, доля подделок в общей массе крайне мала. В Германии в минувшем году приходилось в среднем 7 фальшивых банкнот на 10 тыс. жителей, отметили в Бундесбанке.
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