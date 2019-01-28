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Дальнее зарубежье 28.01.2019 18:26

США и талибы согласовали общие принципы мирного урегулирования в Афганистане - спецпредставитель госдепа

Спецпредставитель госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад заявил газете New York Times, что Вашингтону и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану.

"У нас есть проект общих принципов, которые необходимо дополнить прежде, чем они станут соглашением. К нашему удовольствию, "Талибан" подтвердил: он сделает необходимое, чтобы не дать Афганистану когда-либо стать базой для международных террористических групп или отдельных (террористов - ИФ)", - сказал З.Халилзад в Кабуле.

Он подчеркнул, что США пытаются склонить талибов к прямым переговорам с правительством Афганистана.

В свою очередь высокопоставленный представитель властей США, комментируя продолжающиеся переговоры, сообщил New York Times на условиях анонимности, что делегация талибов ранее попросила американскую сторону дать ей больше времени для обсуждения с руководством "Талибана" требований Вашингтона. По данным издания, США хотят от талибов как прямых переговоров с Кабулом, так и согласия на прекращение огня, что для Вашингтона является обязательными условиями для любого возможного мирного соглашения.

Представитель пояснил, что США согласились на вывод контингента из Афганистана, но только в обмен на то, что талибы начнут переговоры с афганскими властями и примут предложение о длительном прекращении огня.

Ранее З.Халилзад написал в своем микроблоге в "Твиттере", что прибыл в Афганистан для продолжения консультаций с руководством страны по вопросам мирного урегулирования.

Американский дипломат отметил, что в Дохе удалось добиться "значительного прогресса по жизненно важным вопросам".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ДОГОВОРЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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